Seit Donnerstag wird in der Lokhalle in Göttingen der Rewe Juniorcup ausgetragen, Europas größtes U19-Hallenfußball-Turnier. Neben TuSpo Petershütte, das mit dem 3:0 gegen Heiligenstadt einen Traumstart hinlegte, gibt es einen weiteren, der am ersten Turniertag aus dem Altkreis Osterode eine der Hauptfiguren war. Alexander Dix vom SV Förste ist als Schiedsrichter in der Lokhalle dabei und leitete acht Partien am ersten Turniertag. Bereits bei der vergangenen Auflage stand der Förster als Unparteiischer auf dem Göttinger Kunstrasen.