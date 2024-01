Göttingen. Am Donnerstag gewinnt das Team in der Lokhalle Göttingen mit 3:0 gegen den 1. SC Heiligenstadt. Freitag und Samstag muss TuSpo für ein Weiterkommen nachlegen.

Für die Nachwuchsfußballer aus der Region ist es das wohl größte Erlebnis in ihrer (Amateur-)Fußballkarriere. Beim Rewe Juniorcup in Göttingen haben die regionalen Teams die Möglichkeit, sich mit dem Nachwuchs aus den Jugendakademien der nationalen und internationalen Proficlubs zu messen. Am gestrigen Donnerstag startete die 33. Auflage des größten U19-Hallenfußball-Turniers in Europa. Mit TuSpo Petershütte ist auch ein Team aus dem Altkreis Osterode dabei, die Blau-Weißen legten einen erfolgreichen Auftakt hin. Auch die ersten Proficlubs betraten den Teppich in der Göttinger Lokhalle und hielten sich schadlos.