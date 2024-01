Northeim. Die Oberliga-Handballer des Northeimer HC empfangen am 13. Januar den HSC Coburg. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Die Handballer des Northeimer HC starten mit einem besonderen Heimspiel in das neue Jahr. Am Samstag, 13. Januar, empfängt die Oberliga-Mannschaft ab 18 Uhr den Zweitligisten HSC Coburg in der Schuhwallhalle. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, schließlich ist es Ablösespiel für die ehemalige Northeimer Nummer eins Glenn-Louis Eggert.

Die Handballfans in Südniedersachsen können sich beim Besuch der Coburger auf ein Topteam aus der zweiten Bundesliga freuen. Der HSC ist aktuell Fünfter im Bundesliga-Unterhaus, der 23-jährige Eggert konnte auch als nominell dritter Keeper bereits Einsatzzeit sammeln. Nebenbei schließt der Zwei-Meter-Hüne auch seine Ausbildung im Gesundheitswesen ab.

Torwart Eggert stammt aus Moringen

Der Keeper, der auch schon für die U20-Nationalmannschaft nominiert war, stammt aus Moringen. 2016 wechselte er in den Nachwuchs des Bundesligisten MT Melsungen und zeigte dort in der A-Jugend-Bundesliga sein Talent. Für die Northeimer stand er ab 2020 zunächst per Zweitspielrecht in der 3. Liga im Tor, nach dem Abstieg des NHC im Sommer wechselte Eggert zum HSC Coburg.

Tickets für die Begegnung gibt es bereits im Vorverkauf unter www.northeimerhc.de.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.