Braunlage. Auch in diesem Winter richtet der NSV im Harz wieder die Nachwuchs-Rennserie aus, bei der junge Skifahrer erste Wettkampferfahrung sammeln können.

Auch in diesem Winter dürfen sich die jungen Skirennfahrer in der Region auf die Rennen im Rahmen des Harzer-Zwergen-Cups freuen. Von Mitte Januar bis Ende Februar wird, so es denn die Schneelage zulässt, gefahren.

Den Auftakt machte schon fast traditionell auch diesmal wieder das Schnuppertraining im Bispinger Snowdom, das Ende November stattfand. Mehr als 30 begeisterte Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren nahmen interessiert an dem Event teil, um sich auf die Rennserie vorzubereiten.

In diesem Jahr sind erneut sechs Rennen geplant, die von den verschiedenen Vereinen organisiert und durchgeführt werden. Der Niedersächsische Skiverband (NSV) hofft, so wie in den vergangenen Jahren bei jedem Rennen wieder mehr als 60 startende Kinder aus der ganzen Region begrüßen zu können.

Dann finden die ersten Rennen beim Harzer Zwergen-Cup statt

Das erste Wettkampfwochenende ist am 13. und 14. Januar vorgesehen, die ausrichtenden Vereine sind dann der SSC Springe und der WSV Braunlage. Auf welche Strecke gefahren wird, entscheidet sich je nach Wetterlage. Teilnehmen kann jedes Kind der Jahrgänge 2012 bis 2020, also der Altersklassen U6 bis U12. Eine Vereinszugehörigkeit ist beim Harzer Zwergen-Cup ausdrücklich nicht erforderlich, auch Rennerfahrung wird nicht vorausgesetzt. Pflicht ist hingegen das Tragen eines Skihelms.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die Wettkampfserie soll vielmehr möglichst vielen Kinder die Möglichkeit geben, erste Rennluft zu schnuppern und Erfahrungen zu sammeln. Die Kurse sind dabei alters- und leistungsgerecht gesteckt. Dass dieses Konzept ankommt, zeigen die guten Teilnehmerzahlen der vergangenen Jahre. Nach Abschluss der Rennserie werden die Ergebnisse in einer Gesamtwertung zusammengefasst, auf die Sieger warten Pokale und Sachpreise.

Informationen zur Teilnahme, das Reglement und die Ausschreibungen gibt es online auf der Webseite des NSV unter http://nsv-ski.de. Bei Fragen steht Jennifer Lattmann gerne per E-Mail an mail@naturgesund-harz.de als Ansprechpartnerin bereit. Die Vereine und auch der NSV freut sich auf eine rege Teilnahme und viele begeisterte Kinder und Eltern.

Das sind die Termine und der ausrichtende Verein

13. Januar: SSC Springe

14. Januar: WSV Braunlage

27. Januar: 111 NN Braunschweig

10. Februar: SC Bad Grund

11. Februar: SC St. Andreasberg

25. Februar: Bremer SC

Anmeldungen sind jeweils bis drei Tage vor dem Rennen an den jeweiligen Verein zu richten.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.