Braunlage. Am zweiten Weihnachtstag treffen die Harzer Falken in einem internationalen Testspiel auf die UHT Dukes Graz. Deren Trainer ist ein alter Bekannter.

Ein Eishockeyspiel am zweiten Weihnachtstag in Braunlage, das hat eine lange Tradition. Viele Fans fiebern dem Termin entgegen, das Stadion ist auch dank der zahlreichen Touristen im Ort immer bestens gefüllt. In diesem Jahr war allerdings langes Bangen angesagt, ehe feststand, dass es im Wurmbergstadion zur Sache geht. In der Regionalliga Nord war kein Konkurrent der Harzer Falken bereit, am 26. Dezember zu einem Punktspiel nach Braunlage zu kommen. Umso glücklicher sind die Falken, dass sie nun mit den UHT Dukes Graz sogar einen internationalen Gegner gewinnen konnten. Spielbeginn am zweiten Weihnachtstag ist um 20 Uhr.