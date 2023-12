Osterode. Der SC Eichsfeld marschiert vorneweg, dahinter hat sich ein breites Feld an Verfolgern formiert. Im Tabellenkeller kämpft ein Duo gegen den Abstieg.

Die heimischen Fußball-Mannschaften befinden sich in der Winterpause, gekickt wird derzeit nur in der Halle. Zeit also, auf die erste Saisonhälfte zurückzublicken. Den Auftakt macht die 1. Kreisklasse Nord, in der elf Mannschaften spielen - acht davon aus dem Altkreis Osterode.