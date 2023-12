Göttingen. Der Basketball-Bundesligist und der US-Guard haben sich auf eine Trennung verständigt. Die Veilchen suchen nun nach einem Ersatz.

Die BG Göttingen hat sich mit ihrem Aufbauspieler Deondre Burns auf eine Trennung geeinigt. Der 26-jährige US-Guard gehört ab sofort nicht mehr zum Kader des Basketball-Bundesligisten. Eine Auflösung des Vertrags wird aktuell noch ausgehandelt.

Das war keine leichte Entscheidung, weil Deondre einen guten Charakter hat. Wir wünschen ihm für seine weitere Zukunft nur das Beste. Olivier Foucart, Headcoach der BG Göttingen

„Es hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr gezeigt, dass unsere Vorstellungen und Erwartungen nicht zusammenpassen“, sagt BG-Headcoach Olivier Foucart. „Wir haben versucht, die Situation gemeinsam zu lösen, was uns aber nicht gelungen ist. Dann ist es besser, einen Schlussstrich zu ziehen. Das war keine leichte Entscheidung, weil Deondre einen guten Charakter hat. Wir wünschen ihm für seine weitere Zukunft nur das Beste.“

Deondre Burns: Im FIBA Europe Cup gab es Duelle mit dem Ex-Club

In der BBL stand Burns in allen zehn bisherigen Partien für die Veilchen auf dem Platz, neunmal davon in der Startformation. Der Aufbauspieler kam dabei bei durchschnittlich rund 22 Minuten Einsatzzeit auf 12,0 Punkte. Zudem steuerte er im Schnitt 3,1 Assists bei, leistete sich allerdings auch 2,8 Ballverluste. Der US-Amerikaner war im Sommer aus der zyprischen Liga von Keravnos BC an die Leine gewechselt. Im FIBA Europe Cup war es in der ersten Gruppenphase sogar zum Duell mit seinem Ex-Club gekommen, beide Partien hatten die Göttinger gewonnen.

Den Spielermarkt sondiert Foucart ohnehin schon kontinuierlich über das ganze Jahr. Diese Sondierungen hat der Veilchen-Cheftrainer nun noch einmal intensiviert, um einen Ersatz für Burns zu finden. „Es ist nicht leicht, zu diesem Zeitpunkt einen Aufbauspieler zu finden, der uns weiterhilft und in unser Budget passt. Das kann sich durchaus noch etwas hinziehen“, sagt der Belgier, ergänzt vor den Partien in Heidelberg und Braunschweig zwischen den Jahren aber: „Wir haben aber auch volles Vertrauen in die Spieler, die hier sind.“

