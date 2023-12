Am 15. Dezember 2023 findet in der Mahntehalle Herzberg die vierte Auflage der Sparkassen-Grundschulliga der HSG Oha statt. Acht Grundschulen spielen bei dem Handballturnier um den Sieg, am Ende setzt sich das Team der Grundschule An der Sieber aus Hattorf durch. © FMN | Robert Koch