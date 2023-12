Salzgitter. In der Eishockey-Regionalliga Nord unterliegen die Harzer Falken im Derby bei den TAG Salzgitter Icefighters. Sauer ist der Coach deshalb aber nicht.

Jede Serie muss unweigerlich einmal zu Ende gehen, so ist es jetzt auch den Harzer Falken in der Eishockey-Regionalliga Nord ergangen. Nach einer gefühlten Ewigkeit mussten sich die Braunlager mal wieder in einem Derby gegen Salzgitter geschlagen geben, bei den TAG Icefighters unterlagen die Schützlinge von Trainer Jozef Potac mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Sauer war der Coach der Falken trotzdem nicht.