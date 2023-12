Clausthal-Zellerfeld. Vom 12. bis 14. Januar wird in Clausthal-Zellerfeld gekickt. Höhepunkt ist der XtremElements-Cup am Sonntag mit vielen starken Teams.

Vom 12. bis 14. Januar geht es im Oberharz wieder rund: Der FC Zellerfeld richtet gemeinsam mit der SVG Oberharz bereits zum 20. Mal seine Hallenfußball-Turnierserie in der Dreifachsporthalle aus. Höhepunkt ist der XtremElements-Cup, der am Sonntag, 14. Januar, ausgespielt wird. Dank der tatkräftigen Unterstützung der regionalen Sponsoren hat es der FC Zellerfeld erneut ein attraktives Teilnehmerfeld in die Bergstadt gelockt.

Angeführt wird das zwölfköpfige Feld vom Oberligisten FSV Schöningen, der gleichzeitig Titelverteidiger ist, sowie dem NOFV-Oberligisten FC Einheit Wernigerode, der erstmalig im Oberharz gastiert. Zum ersten Mal sind auch der FC Germania Bleckenstedt, SV Eintracht Osterwieck und die U19 des MTV Wolfenbüttel am Start. Beginn ist um 11 Uhr. In der Gruppe 2 wird Bezirksliga-Spitzenreiter TuSpo Petershütte als Vertreter aus dem Altkreis Osterode dann auf Wernigerode, den VfL Oker und die Hausherren treffen.

Fünf Turniere werden bei der 20. Clausthaler-Hallenturnierserie ausgespielt

Insgesamt werden fünf Turniere gespielt. Der Veranstalter erwartet rund 500 Aktive und hofft auf einen guten Zuschauerzuspruch. Am Freitag, 12. Januar, startet die Turnierserie um 17.30 Uhr mit dem Ü32-Cup und dem Ü40-Cup. Diese Altherren-Turniere werden im Modus Jeder-gegen-Jeden parallel ausgespielt. Am Samstag, 13. Januar, steht ab 9 Uhr der Sparkassen-Junior-Cup für E-Junioren auf dem Programm.

Anschließend wird ab 14.30 Uhr der Volksbank-im-Harz-Cup für Herren-Kreismannschaften ausgespielt. Auch hier gehen zwölf Teams aus den NFV-Kreisen Nordharz und Göttingen-Osterode an den Start. Der Lokalkolorit steht hier eindeutig im Vordergrund. Aus dem Altkreis sind SC HarzTor, 1. FC Freiheit, VfB Südharz, SV Lerbach und SG Bad Grund/Badenhausen dabei.

An allen drei Tagen wird wieder die beliebte Riesentombola bereitgestellt.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.