Rosdorf. In der Landesliga der Frauen setzt sich die HSG Oha beim MTV Rosdorf II durch und ist nach der Hinrunde Vierter. Der Trainer ist stolz auf sein Team.

Die Handballerinnen der HSG Oha haben sich mit einem Sieg in die Weihnachtspause der Landesliga Süd verabschiedet. Beim MTV Rosdorf II setzte sich die Mannschaft von Trainer Frank Mai nach einer starken zweiten Hälfte mit 35:29 (17:18) durch und setzte noch einmal ein Ausrufezeichen unter eine starke Hinrunde. Nachdem in der vergangenen Saison erst in letzter Sekunde die Rettung gelang, steht man nun auf dem vierten Platz.