Hameln. In der Volleyball-Verbandsliga der Frauen sind die Südharzerinnen beim direkten Konkurrenten Weserbergland Volleys in Hameln zu Gast.

Äußerst ausgedünnt ist das Volleyballprogramm am letzten Wochenende vor der Weihnachtspause. Von den Mannschaften aus dem Altkreis Osterode sind nur die Verbandsliga-Frauen des VT Südharz im Einsatz - die Partie hat es allerdings in sich. In einem direkten Duell mit einem der Konkurrenten im Abstiegskampf sind die VTS-Damen am Samstag ab 15 Uhr bei den Weserbergland Volleys gefordert. Gespielt wird in der Sporthalle Klein Brekel in Hameln.