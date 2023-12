Herzberg. Es ist das letzte Spiel vor der Winterpause für die Verbandsliga-Handballer aus dem Harz. Anwurf gegen Uelzen ist um 17 Uhr in der Mahntehalle in Herzberg.

Die Freude über den Sieg bei den Verbandsliga-Handballerin der HSG Oha in der vergangenen Woche gegen den MTV Groß Lafferde war riesig. Am Samstag muss die HSG aber nachlegen, um den Erfolg zu vergolden. Zu Gast in der Herzberger Mahntehalle ist der TV Uelzen, an den die HSG zuletzt die rote Laterne abgab. Anwurf zum Kellerduell in Herzberg ist um 17 Uhr.