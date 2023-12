Rosdorf. Die HSG-Damen schließen die Hinrunde der Handball Landesliga Süd mit dem Gastspiel beim MTV Rosdorf II ab. Anwurf ist am Freitag um 19.45 Uhr.

Im letzten Spiel vor der Winterpause müssen die Damen der HSG oha in der Handball-Landesliga Süd zum dritten Mal in Folge auswärts ran. Das Team von Frank Mai ist zu Gast im Siedlungsweg in Rosdorf beim MTV Rosdorf II. Das Spiel wurde vor einigen Wochen verlegt, gespielt wird am Freitagabend um 19.45 Uhr.