Hörden. Die erste Mannschaft der Rot-Weißen geht mit einem Remis in die Pause, die dritte Mannschaft verabschiedet sich mit einem Teilerfolg.

Zum Abschluss der Hinrunde musste die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Rot-Weiß Hörden in der 1. Kreisklasse ohne ihre Nummer zwei gegen die SG Osterhagen/Bad Lauterberg II antreten. Es entwickelte sich schon zu Beginn eine spannende Partie, in der sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte.

Michael Diekmann/Joachim Peters im Doppel und Einzel punkteten für Hörden zum zwischenzeitlichen 3:3. Ersatzmann Alexander Bierwirth zeigte eine sehr gute Leistung, musste sich aber im Doppel mit Rouven Kowalski und im Einzel jeweils im fünften Satz geschlagen geben. Nachdem erneut Diekmann und Peters in der zweiten Einzelrunde zum 5:5 punkteten, fiel die Entscheidung im Schlussdoppel. Auch hier waren Diekmann/Peters nicht zu schlagen, aber es reicht nicht zum Sieg. Dem Spielverlauf entsprechend teilte man sich am Ende beim 6:6-Unentschieden die Punkte.

Drei Spiele für die dritte Mannschaft der Rot-Weißen

Auch die dritte Mannschaft der Hördener war zum Abschluss mit drei Spielen noch einmal stark gefordert. In der 4. Kreisklasse gegen den Tabellennachbarn TTC Förste VI gewannen Jacqueline Keil/Franziska Keil und Rolf Bierwirth/Kathrin Keil beide Eingangsdoppel. Diese Führung hatte nach den Siegen von Rolf Bierwirth und Franziska Keil auch nach der ersten Einzelrunde Bestand. Nachdem Bierwirth auch sein zweites Einzel knapp im Entscheidungssatz für sich verbuchen konnte und Kathrin Keil auf 6:2 erhöhte, sah es nach einem sicheren Sieg aus. Das Team aus Förste konnte in den beiden letzten Einzeln noch einmal verkürzen, den 7:4-Erfolg ließen sich die Hördener dank des Siegs von Rolf Bierwirth/Kathrin Keil im Schlussdoppel nicht mehr nehmen.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Schwieriger gestaltete sich die zweite Aufgabe. Gegen den TTC Grün-Weiß Herzberg VII glich man zwar zu Beginn durch Franziska Keil/Lukas Schreiber im Doppel und Rolf Bierwirth im Einzel aus (2:2), aber anschließend gingen die nachfolgenden Einzel alle an die Mannschaft aus der Welfenstadt, Hörden unterlag mit 2:7. Franziska Keil hatte in ihrem Einzel die Chance, den Spielstand zu verbessern, musste sich aber im Entscheidungssatz äußerst knapp mit 16:18 geschlagen geben.

Zum Abschluss empfing die dritte Mannschaft im Kreisklassenpokal die klassenhöheren Gäste vom TSV Eintracht Wulften II in der Mehrzweckhalle in Hörden. Nach zwei Niederlagen verkürzte Lukas Schreiber auf 1:2, postwendend ging das anschließende Doppel aber an den TSV. Zur Überraschung aller gewann Rolf Bierwirth gegen die Nummer eins der Gäste, trotzdem schied man mit 2:4 aus der Pokalrunde aus.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.