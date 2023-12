Herzberg. Im Nachwuchsbereich stehen für die Handballteams der HSG Oha die letzten Begegnungen vor der Weihnachtspause an, die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Die Nachwuchshandballer der HSG Oha sind in ihren letzten Spielen vor der Weihnachtspause sehr erfolgreich, die Ergebnisse können sich durch die Bank sehen lassen.

Männliche E-Jugend – MTV Rosdorf II 21:15 (11:9). In der KGS-Halle Bad Lauterberg konnte die HSG den ersten Sieg einfahren. Der Gastgeber erwischte einen guten Start und führte schnell (4:1). Da die HSG-Jungs teilweise etwas überhastet und ungenau abschlossen, blieb der MTV Rosdorf II jedoch dran. Zu Beginn des zweiten Durchgangs konnte sich die HSG vor allem auf Toni Koch im Tor verlassen, im Angriff zauberte die HSG sehenswerte Spielzüge auf das Parkett, der Vorsprung wuchs und wurde bis zum Ende gehalten.

HSG: Koch – Mißling (2), Gothe (1), Wemheuer (6), Gerlach (3), Kirchhoff (1), Althaus, Apel, Franke (6), Wehmeyer (1), Lux (1), Leditschke, Rütters.

Männliche D-Jugend – MTV Rosdorf II 48:7 (21:4). Der nächste klare Sieg, wieder bestach das Team durch Ausgeglichenheit und starkes Zusammenspiel. Auch in der zweiten Hälfte, wo auf einigen Positionen wild durchgemischt wurde, war die HSG klar überlegen. „Eine Top-Mannschaft und eine richtig gute Vorrunde, die es in der Rückrunde jetzt zu bestätigen gilt“, lobte Lars Eichhorn seine Mannschaft.

Ein großer Dank gilt den Sponsoren, dem Meisterbetrieb Christoph Brandt - Heizung Sanitär aus Pöhlde, die Ergotherapie Schrepel aus Northeim und Elektro Hofemann aus Herzberg, die das Team zum wiederholten Male unterstützt haben. „Wir sind wirklich froh, solche Partner zu haben“, bedankte sich Eichhorn.

HSG: Kubat, Schnepel – Wode (6), Schulze (6), Reinholz (8), Wedekind (9), Schwerin (1), Eichhorn (12), Bernhardt (6).

HSG Göttingen – Männliche D2-Jugend 10:21 (7:9). In der ersten Hälfte hatte der knapp besetzte HSG-Kader noch Probleme in der Offensive, die Harzer fanden zu wenige Lösungen. Im zweiten Spielabschnitt stand die Deckung besser, vorne wurden bessere Möglichkeiten erarbeitet und auch genutzt. Das Team von Cedric Loch so zwei Punkte aus der Kreisstadt mit und kletterte noch auf Rang sechs. „Die Jungs haben über die gesamte Hinrunde hinweg eine super Steigerung hingelegt. Im Frühjahr geht es dann in der neuen Staffel weiter“, lobte der Coach.

HSG: Haarmann (9), Masselot (2), Marshall, Hentrich (8), Mehrmann (1), Wassmann (1), Webel, Ulrich.

Männliche C2-Jugend – SV Einheit Worbis 30:23 (11:9). Es entwickelte sich zu Beginn ein enges Spiel, der deutlichen körperlichen Überlegenheit der Gäste setzte die HSG ihren Spielwitz entgegen. In der 17. Minute konnte man erstmals einen Zwei-Tore-Vorsprung erzielen, der bis zur Pause verteidigt wurde. In der Pause forderten die Trainer ein schnelleres Umschaltspiel sowie klare und konsequente Spielzüge im Angriff. Genau das setzte die Mannschaft sehr gut auf dem Feld um. Somit sicherte sich das Team trotz des jungen Alters und der häufigen körperlichen Unterlegenheit einen hervorragenden zweiten Platz.

HSG: Seidel, Vollrath – Kwast (3), Sinram (1/8), Gähler (1), Reinholz (2), Brandt (3), Lux (1), Gothe (1), Eichhorn (6), Bernhardt (5).

MTV Geismar – Weibliche E2-Jugend 20:4 (9:2). Die HSG hatte mit einem Mini-Kader, bestehend nur aus sechs Spielerinnen, in Geismar keine Chance. Paulina Adiya Schettler konnte das erste Tor der Gastgeberinnen noch ausgleichen, danach zog der MTV davon.

HSG: Deparade (1), Wemheuer, Wassmann (1), Niehus, Schettler (2), Diederich.

MTV Geismar – Weibliche D-Jugend 9:32 (5:17). Zum Abschluss der Vorrunde siegte die HSG klar in Geismar. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an. Im Angriff lief es rund, in der Abwehr stand die HSG sicher, ließ kaum Chancen zu und fing etliche Bälle ab. Nach der Pause konnten die Gäste an die Leistung anknüpfen und den Vorsprung weiter ausbauen. „Schön, dass wir das Jahr nun doch noch erfolgreich mit zwei Siegen abschließen konnten. Wir hoffen, dass wir daran im nächsten Jahr anknüpfen können“, freuten sich die Trainerinnen Hanna Preuß und Annika Schweidler.

HSG: Shani Baqi – Giza (2), Schettler (6), Waldmann, Sinram (7), Hein, Bierwirth, Heise (9), Eckert (6), Klas, Wolf (2), Schröter.

Weibliche C-Jugend – MTV Geismar 17:11 (11:4). Im letzten Spiel vor den Weihnachtsferien gelang der HSG der erste Sieg, die Freude war entsprechend groß. Die Gastgeberinnen starteten super, nach 15 Minuten stand es 8:2. Die Deckung passte, im Angriff setzten sich die Harzerinnen immer wieder gut durch. In der zweiten Halbzeit schwand die Konzentration etwas, der Sieg geriet aber nicht in Gefahr. „Wir konnten die Fortschritte sehen. Ein Lob an Ida Mönnich, die mit 13 Toren einen großen Anteil am Sieg hatte. Aber auch ihre Nebenspielerinnen arbeiteten mit Druck auf die Deckung und konnten somit gute Freiräume schaffen“, sagte Trainerin Ines Borchers.

HSG: Wiegmann, Niehus, Wassmann, Shani Bagi (4), Waldmann, Masselot, Mönnich (13), Wedemeyer, Gurlt, Roddewig.

