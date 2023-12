Barsinghausen. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird die Türkei ihr Quartier im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen beziehen.

EM-Feeling in Niedersachsen: Die Türkische Nationalmannschaft residiert während der Europameisterschaft in Deutschland im kommenden Jahr im Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen. Eine türkische Delegation überzeugte sich bei mehreren Besuchen in den vergangenen Tagen von der 4-Sterne-Unterkunft des Niedersächsischen Fußballverbandes.

Wir werden dafür sorgen, dass sich die Türkei bei uns rundum wohlfühlt. NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert

Das Hotel bietet dem Team von Trainer Vincenzo Montella mit fünf Rasenplätzen, einem Kunstrasenplatz, Fitness-Studio und Top-Gastronomie optimale Bedingungen und steht der Türkei während ihres Aufenthaltes exklusiv zur Verfügung. „Wir freuen uns, nach Mexiko beim Confed-Cup 2005 und Polen bei der WM 2006 nun erneut Basislager bei einem Endrunden-Turnier im eigenen Land zu sein“, sagte der NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert und versprach: „Wir werden dafür sorgen, dass sich die Türkei bei uns rundum wohlfühlt.“

Türkei spielt bei der EM in Dortmund und Hamburg

In Gruppe F treffen die „Halbmond-Sterne“ am 18. Juni in Dortmund auf den Sieger des Play-off-Pfads C, vier Tage später erneut in Dortmund auf Portugal und zum Abschluss am 26. Juni in Hamburg auf Tschechien. Qualifiziert hatte sich der aktuelle Weltranglisten-37. als Sieger der Gruppe D vor dem WM-Dritten Kroatien, Wales, Armenien und Lettland. Ob die Türkei im Vorfeld des Turniers in der Region womöglich ein Testspiel absolviert, steht noch nicht fest.

Das Sporthotel Fuchsbachtal hat in seiner Vergangenheit schon zahlreiche Nationalmannschaften und internationale Spitzenteams beherbergt – angefangen von der DFB-Elf im Jahr 1951 im damaligen Verbandsheim bis hin zum türkischen Erstligisten Antalyaspor im Sommer 2022. Nun kommt im Rahmen der Heim-EM 2024 mit der Nationalmannschaft der Türkei ein prominenter Name hinzu.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.