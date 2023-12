Göttingen. In der Volleyball-Landesliga der Frauen spielt die VTS-Reserve in Göttingen und holt zwei wichtige Punkte. Auch die dritten Damen jubeln.

Die zweite Mannschaft des VT Südharz hat in der Volleyball-Landesliga der Frauen sogenannte „Big Points“ eingefahren. Im Kellerduell bei der TW 1861 Göttingen setzte sich der Aufsteiger in einer extrem engen Partie mit 3:2 durch und zog in der Tabelle so an den Unistädterinnen vorbei.