Göttingen. Im FIBA Europe Cup bestreiten die Veilchen ihre zweite Partie der Zwischenrunde, zu Gast in Göttingen ist das beste Team Bulgariens.

Der Jahresendspurt startet für die BG Göttingen am Mittwoch mit einem FIBA Europe Cup-Heimspiel. Vier Partien absolviert die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart noch in diesem Jahr – zwei zu Hause, zwei auswärts. Die Konzentration gilt zunächst dem Duell mit dem bulgarischen Meister Balkan Botevgrad, Spielbeginn in der Sparkassen-Arena ist um 19.30 Uhr. „Botevgrad ist ein sehr physisches Team, das sehr gut reboundet“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Sie sind für uns schwer auszurechnen, weil sie einige Veränderungen im Kader vorgenommen haben. Deshalb müssen wir uns noch mehr auf uns konzentrieren.“

Da wir nicht genau wissen, mit welchem Kader sie auflaufen werden, liegt unser Fokus auf unserer Entwicklung. Kenneth Desloovere

Die Osteuropäer haben sich in ihrer Gruppe als Erster für die zweite Runde des FIBA Europe Cups qualifiziert. Zum Auftakt musste das Team von Balkan-Headcoach Petar Zlatanovic in der vergangenen Woche eine deutliche Heimniederlage gegen den FC Porto hinnehmen (63:88). Bester Punktesammler war der bulgarische Forward Dimitar Dimitrov (16 Punkte, 5 Rebounds). Sein Landsmann Georgi Gerganov kam auf elf Punkte.

Das sind die stärksten Spieler beim Gegner

Neben Dimitrov (durchschnittlich 16,2 Punkte) sind US-Guard Michael Dixon (13,2 Punkte) und estnische Forward Karl Lips (12,6) die besten Balkan-Werfer. Lips (8,6 Rebounds) ist bester Rebounde, die meisten Assists gibt US-Guard Devin Harris (6,6). Die Bulgaren kündigten allerdings an, dass voraussichtlich sowohl Dixon als auch Harris aufgrund von Visa-Problemen in Göttingen nicht dabei sein werden.

Dafür werden zwei Nachverpflichtungen ihr Europa-Debüt für Botevgrad geben. Die Bulgaren sicherten sich die Dienste des dänischen Centers Jonas Zohore Bergstedt, sowie des bulgarischen Forwards Jordan Minchev. In der bulgarischen NBL gaben die beiden am vergangenen Wochenende ihren Einstand.

BG Göttingen legt Fokus auf die eigene Entwicklung

In der NBL belegt Botevgrad momentan mit sechs Siegen und fünf Niederlagen den fünften Platz. „Da wir nicht genau wissen, mit welchem Kader sie auflaufen werden, liegt unser Fokus auf unserer Entwicklung“, sagt Desloovere. „Wir wollen in der Verteidigung hinsichtlich der Stabilität weitere Schritte nach vorne machen, uns daraus Selbstvertrauen holen und dann schnell auf Angriff umschalten. Das ist unsere Stärke, die wir aber nur mit guter Defense ausspielen können.“

Klar ist: Wollen die Veilchen ein Wort um den Einzug in die K.o.-Spiele mitreden, die der Gruppenerste und -zweite erreichen, dann ist nach der unglücklichen Niederlage in Bilbao zum Auftakt ein Sieg gegen die Bulgaren Pflicht. Für die Partie gibt es noch Tickets im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de und am Mittwoch ab 18 Uhr an der Arena-Kasse.

