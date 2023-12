Weende. Eigentlich hätte VT Südharz das Spiel bei TuSpo Weende II gerne verlegt. Doch das wurde nichts. Wie sich die Südharzerinnen schlugen.

Wird gespielt oder nicht? Diese Frage beschäftigte am Freitag - ein Tag vor dem Auswärtsspiel bei TuSpo Weende II - die Spielerinnen des VT Südharz. Trainer Maik Fritzsche hatte aufgrund der hohen Krankheitsquote in seiner Mannschaft um eine Spielverlegung gebeten. Doch darauf ließen sich der Gastgeber und der Verband nicht ein. So reiste das VTS mit wenigen Spielerinnen nach Weende und trat beim Tabellenschlusslicht der Verbandsliga vier an. Letztendlich gaben sich die Südharzerinnen mit 3:2 (25:21, 25:23, 17:25, 22:25, 15:9) geschlagen.