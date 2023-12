Göttingen. 22 Lehrkräfte aus der Region haben bei der BG Göttingen an der Fortbildung „Minibasketball in der Schule“ teilgenommen und das Minitrainer-Zertikat erworben.

Der BG Göttingen ist wichtig, sich in die Gesellschaft einzubringen und sich nicht nur auf den Spitzensport zu konzentrieren. Auch die Basketball-Förderung in der Breite gehört zur sozialen Verantwortung des Basketball-Bundesligisten. Die südniedersächsischen Basketballer engagieren sich in vielen Nachwuchs-Projekten und unterstützen insbesondere die Schulen in der Region. Unter Leitung von Andreas Scheede, hauptamtlicher BG-Jugendtrainer, nahmen nun 22 Lehrkräfte an der Fortbildung „Minibasketball in der Schule – das Minitrainer-Zertifikat des deutschen Basketball-Bundes“ teil und haben das sogenannte Minitrainer-Zertifikat erworben.

Die Fortbildung wurde zusammen mit dem Kompetenzzentrum für Lehrerfortbildung der Universität Göttingen und dem Deutschen Basketball-Bund angeboten. „Generell ist Sport in der Schule ein wichtiger gesellschaftlicher Bestandteil. Mit der Fortbildung möchten wir unseren Teil dazu beitragen, dass Lehrer sich noch optimaler auf die Anforderungen einstellen können und Basketball in den Schulen noch populärer wird“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen.

Lehrer werden auf unterschiedliche Spiele und Spielformen vorbereitet

Zu den Inhalten des Minitrainer-Zertifikats gehören ein vorgeschaltetes Online-Modul im E-Learning-Portal des DBB und vor allem die Praxis in der Sporthalle. Andreas Scheede und Martin Lindemeier, Fachberater Sport beim regionalen Landesamt für Schule und Bildung, bereiteten für die Teilnehmenden die unterschiedlichsten Spiele und Spielformen vor.

„Die Teilnehmenden haben sich mit hohem Engagement mithilfe der Prinzipien des Minibasketballs einen neuen Zugang zum Sportspiel Basketball erarbeitet“, lobte Scheede. „Wir haben so viel positive Rückmeldungen erhalten, dass wir schon die nächste Fortbildung planen.“ Überreicht wurden die Zertifikate von Scheede und Meinertshagen kürzlich in der Halbzeitpause eines Heimspiel der Veilchen.

