Dorste. Am 24. Januar lädt der TSC zu seiner Ballnacht ein, Anmeldungen und Tischreservierungen sind ab sofort möglich. Für die Musik sorgt die „HYPE Partyband“.

Nachdem in diesem Jahr, sehr zur Freude der interessierten Gäste und Vereinsmitglieder, beim TSC Dorste die erfolgreiche Rückkehr des Wintervergnügens gefeiert werden konnten, steigt nun am 20. Januar 2024 in der Dorster Festhalle die nächste Auflage der TSC-Ballnacht.

Zunächst erwartet die Gäste ein Sektempfang, ehe der Fähnrich zusammen mit dem Vorstand um 19.30 Uhr die Fahne in die Halle tragen und der Vorsitzende Tim Launhardt die Gäste begrüßen wird. Fleischerei Eine aus Clausthal-Zellerfeld trägt mit einem abwechslungsreichen und festlichen Menü dafür Sorge, dass niemand hungrig in die lange Ballnacht gehen muss.

HYPE Partyband sorgt für Unterhaltung

Im Laufe des Abends wird es eine Überraschung in Form einer Darbietung geben. Weitere Auflockerung verspricht die mittlerweile etablierte Fotobox. Für die Musik sorgt erstmals „HYPE Partyband“ mit fünf jungen Vollblutmusikern, welche den Abend begleiten.

Der Vorstand blickt voller Vorfreude auf den TSC-Ball und würde sich sehr freuen, viele Gäste in der Festhalle begrüßen zu dürfen. Anmeldungen und Tischreservierungen sind ab sofort per E-Mail an info@tsc-dorste.de möglich. Die Vereinsmitglieder werden Ende Dezember beziehungsweise Anfang Januar persönlich vom Verein eingeladen.

