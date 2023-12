Göttingen. Nach sieben BBL-Niederlagen in Serie treffen die Veilchen nun auf die Bamberg Baskets und wollen unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Die BG Göttingen kann ein Erfolgserlebnis in der Basketball-Bundesliga mehr als gut gebrauchen. Gegen die Bamberg Baskets will sich das Team von Headcoach Olivier Foucart nach dem Auftakterfolg gegen Crailsheim nun endlich den zweiten Saisonsieg holen. Die Franken sind am Samstag, 2. Dezember, ab 18.30 Uhr zu Gast in der Sparkassen-Arena. „Bamberg schaltet sehr gut von Verteidigung auf Angriff um, holt viele Offensiv-Rebounds und macht das Feld mit guten Dreier-Schützen weit“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Eine Besonderheit ist, dass ihr besten Scorer von der Bank kommen.“

Wir brauchen mehr Konstanz und dürfen nicht nach zwei Fehlern komplett auseinanderfallen und jegliches Selbstvertrauen verlieren. Kenneth Desloovere, Assistenztrainer der BG Göttingen

Die Bamberger haben sich nach zwei hohen Niederlagen zu Saisonbeginn gefangen, sind souverän ins BBL Pokal-Viertelfinale eingezogen und haben sich an die Play-in-Plätze herangearbeitet. Das Team von Baskets-Headcoach Oren Amiel stellt die fünftbeste Offensive der Liga (rund 90 Punkte pro Spiel). Zudem erarbeiten sich die Franken viele zweite Wurfchancen.

Bamberger wechseln ihre Punkte ein

Die meisten Bamberger Punkte erzielen die beiden Guards Zach Copeland (18,7) und Trey Woodbury (16,6), die in keinem der neun BBL-Spiele in der Startaufstellung standen. US-Forward Justin Gray kommt auf 12,0 Zähler und startete hingegen in allen Duellen, in denen er im Kader stand. Diese drei Akteure sind auch die besten Dreier-Schützen. Die besten Rebounder sind Adrian Nelson (7,9) und Filip Stanic (5,9). Aufbauspieler Malik Johnson gibt die meisten Assists (5,4).

Die Vorbereitung auf den Gegner kommt bei der BG nicht zu kurz, der Hauptfokus liegt allerdings auf der eigenen Entwicklung. „Wir haben gezeigt, dass wir sehr guten Basketball spielen können, aber eben auch, dass wir sehr schlecht sein können“, sagt Desloovere. „Wir brauchen mehr Konstanz und dürfen nicht nach zwei Fehlern komplett auseinanderfallen und jegliches Selbstvertrauen verlieren.“

