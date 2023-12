Göttingen. Vom 4. bis 7. Januar findet in der Lokhalle Göttingen Europas größtes U19-Hallenfußballturnier statt - ab Sonntag gibt es die begehrten Eintrittskarten.

Der Ticketvorverkauf zum Rewe Juniorcup 2024 startet am Sonntag, 3. Dezember, um 10 Uhr über die Turnierinternetseite www.rewejuniorcup.de. „Uns haben in den letzten Wochen schon viele Anfragen zum Kartenvorverkauf erreicht. Deswegen rechnen wir mit einer hohen Nachfrage am Sonntag. Im letzten Jahr waren die Karten sehr schnell vergriffen“, sagt Holger Jortzik, Geschäftsführer der ausrichtenden Fest GmbH.

Der Juniorcup 2024 wird erstmals mit e-Tickets und einem QR-Code arbeiten. Nach einer erfolgreichen Bestellung erhält der Kunde eine Online-Rechnung. Sobald diese bezahlt ist, werden ihm die Eintrittskarten per E-Mail als PDF-Datei zugesendet. Auf den Eintrittskarten befindet sich ein QR-Code, der dann beim Einlass in die Halle gescannt wird, wodurch die Entwertung der Karte stattfindet. Die Kartenpreise starten bei 7 Euro für die Stehplätze am Donnerstag. Die Preise für die Sitzplätze liegen zwischen 9 und 26 Euro, abhängig von der Kategorie und dem Turniertag.

Die 33. Auflage des traditionsreichen A-Jugend-Turniers, dem größten U19-Hallenfußballturnier Europas, findet vom 4. bis 7. Januar 2024 in der Lokhalle Göttingen statt. Das Eröffnungsspiel bestreiten der 1. SC Göttingen 05 und der JFV West Göttingen. Mit den A-Junioren des TuSpo Petershütte ist auch eine Nachwuchsmannschaft aus dem Altkreis Osterode in Göttingen dabei und will sich gegen die regionale Konkurrenz sowie die nationalen und internationalen Gegner behaupten.

