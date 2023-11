Timmendorfer Strand. In der Eishockey-Regionalliga Nord steht am Freitag ein Klassiker auf dem Programm: Die Harzer Falken reisen zu den Beach Devils an den Timmendorfer Strand.

Harz gegen Ostseeküste, Berge gegen Strand - das Duell zwischen Braunlage und Timmendorf ist ein Klassiker in der norddeutschen Eishockey-Landschaft. Seit Jahrzehnten kreuzen sich die Wege der Mannschaften aus den beiden beliebten Urlaubsorten immer wieder, so auch in dieser Spielzeit. Am Freitag steht das erste Kräftemessen in dieser Saison in der Regionalliga Nord an, die Beach Devils empfangen die Harzer Falken. Los geht es in der Eishalle Timmendorfer Strand um 20 Uhr.