Osterode. Am Samstag und Sonntag rollt in der Röddenbergsporthalle in Osterode der Ball, vier Kinder-Hallenfußballturniere werden ausgetragen.

Zu einem zweitägigen Kinder-Hallenfußballturnier, das unter der Schirmherrschaft der Sparkasse Osterode steht, hat die Jugendabteilung des VfR Dostluk Osterode zahlreiche Vereine aus dem NFV-Kreis und der Region in die Osteroder Röddenbergsporthalle eingeladen.

Das Turnier beginnt am Samstag ab 10 Uhr mit den Spielen der G-Jugend. Gegen 12.30 Uhr wird dann den Zuschauern eine Showeinlage der Rope Skipper des TSV Rot Weiß Suterode geboten, bevor das Turnier ab 14 Uhr mit den Spielen der F-Jugend fortgesetzt wird. Beendet wird der Turniertag gegen 17 Uhr.

Zweiter Turniertag startet am Sonntag um 10 Uhr

Turnierbeginn am Sonntagmorgen ist um 10 Uhr mit weiteren Spielen der F-Jugend. Ebenfalls im Einsatz ist die D-Jugend, hier sich die Gastgeber des VfR Dostluk Osterode sogar mit zwei Mannschaften vertreten. Das Turnier startet ab 14 Uhr, das Ende dieses Turniertages ist gegen 17.30 Uhr geplant.

Natürlich ist in der Röddenbergsporthalle auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Mit einem Teil aus dem Erlös des Kaffee- und Kuchenverkaufs möchte die Jugendabteilung des VfR Dostluk Osterode die Aktion „ Löwenmama“ unterstützen.

