Durchweg erfolgreich verliefen die Tischtennis-Begegnungen des TTC Pe-La-Ka in der vergangenen Woche, aus drei Spielen gab es drei Siege.

Die zweiten Herren hatten in der Kreisliga einen geschwächten Tabellenführer aus Tettenborn zum fälligen Spiel zu Gast. Schnell deutete sich eine Überraschung an. Marc Lossie/Torsten Nickel siegten im Eingangsdoppel, Matthias Lange konnte sich gegen die gegnerische Nummer eins mit 11:9 im Entscheidungssatz durchsetzen. Drei Siege in Folge durch Detlef Fromme, Lossie und Nickel brachten eine Vorentscheidung. Die restlichen Punkte zum 7:3-Erfolg erzielten dann Fromme und Lossie.

Souveräner Erfolg für den TTC Pe-La-Ka III

Die dritten Herren holten in der 3. Kreisklasse beide Punkte beim 7:1-Erfolg beim Schlusslicht TTC GW Hattorf IV. Die Doppel Henryk Pertko/Andreas Dernedde und Marvin Heinig/Jaaron Bode gingen klar an die Seestädter. Es folgten die Einzelsiege von Pertko (2), Dernedde, Heinig (2) und Bode.

Mit einem sicheren 6:1-Sieg gegen den TSV Seulingen II hat sich die Damenmannschaft in das Tabellenmittelfeld der Frauen-Kreisliga gespielt. In der Aufstellung Bärbel Appel, Christiane Meyer, Aavje Grottke und Anja Füllgrabe war es eine geschlossene Teamleistung der Seestädterinnen.

