Göttingen. Gegen die MHP Riesen Ludwigsburg legen die Veilchen ein starkes erstes Viertel hin, brechen in der Basketball-Bundesliga dann aber komplett ein.

Die BG Göttingen schlittert in der Basketball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Auch im Nachholspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg schafften die Veilchen keinen Befreiungsschlag. Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart vor knapp 2.000 Zuschauern in der Sparkassen-Arena trotz eines guten Starts noch deutlich mit 76:104 (46:54).

Wir führen mit 15 Zählern Differenz und unsere Jungs loggen sich aus, die Lichter gehen aus, wir machen dämliche Dinge, setzen Aktionen schlecht um, nehmen nicht einmal Würfe. Olivier Foucart, Headcoach der BG Göttingen

Dabei zeigten die Gastgeber ein starkes erstes Viertel, konnten das Niveau aber in den folgenden drei Abschnitten nicht halten. Die Ludwigsburger setzten die BG unter Druck und zwangen sie zu schlechten Würfen und Ballverlusten. So übernahmen die Gäste im zweiten Viertel die Führung und bauten diese bis zum Ende immer weiter aus. Bester Veilchen-Werfer war Mo Gibson mit 16 Punkten. Für Ludwigsburg traf Elijah Childs am häufigsten (23 Zähler).

Das Spiel in Zahlen

Die Viertel im Überblick: 28:17, 18:37, 12:23, 18:27

Zuschauer: 1.911

BG Göttingen: Burns (10 Punkte/2 Dreier), Ensminger (6), Gibson (16/2, 6 Assists), Rich (3), Hemschemeier (2), Anticevich (3), Hume (9/1), Hartwich (2), Wüllner, Mönninghoff (8/1), Zugic (2), Silins (15, 7 Rebounds).

MHP Riesen Ludwigsburg: Hammond (11 Punkte/3 Dreier), Bähre (7), Jacob Patrick (3/1), Graves (16), Johannes Patrick (5/1), Buie (4), Lewis (15/4), Childs (23, 8 Rebounds), Melson (20/2), Santana Mojica, Jung, Edigin.

BG-Coach Foucart rechnet ab

Nach dem Spiel wurde Foucart in seiner Kritik deutlich. „Ludwigsburg ist ein super physisches, gutes und sehr gut gecoachtes Team. Heute haben wir zu Beginn gezeigt, dass wir uns vor einem solchen Team nicht fürchten müssen. Das erste Viertel war vielleicht das bisher beste Viertel im Saisonverlauf – wir waren physisch, wir haben Dinge sehr gut umgesetzt“, erklärte BG-Headcoach Olivier Foucart, um dann den Finger in die Wunde zu legen: „Das ist dann gewissermaßen die Story der Saison: Wir führen mit 15 Zählern Differenz und unsere Jungs loggen sich aus, die Lichter gehen aus, wir machen dämliche Dinge, setzen Aktionen schlecht um, nehmen nicht einmal Würfe.“

Über die Gründe rätselte der BG-Coach: „Es ist sicherlich fehlende Erfahrung, aber auch fehlender Fokus. Im zweiten Viertel haben wir Ludwigsburg 17 Freiwürfe, obwohl wir im Bonus waren, gestattet. Uns fehlte vollkommen das Gespür für den Moment. Wir sind regelrecht implodiert, haben 37 Punkte zugelassen und alles Weitere war dann ein Schneeballeffekt. Dafür sind wir selbst verantwortlich. Klar, wenn du gegen ein solches Team hoch zurückliegst, wird es Lösungen finden. Ich bin stolz darauf, wie wir dennoch gekämpft und Charakter gezeigt haben. Aber die Probleme sind die, die sie eben sind – wir geben die Spiele viel zu leicht ab.“

Die Partie im Spielfilm

Die Veilchen, die weiterhin auf Kapitän Harper Kamp (Knie) verzichten mussten, erwischten einen sehr guten Start in die Partie, waren wach in der Verteidigung und erspielten sich im Angriff gute Würfe. Gibson schloss den ersten Lauf zum 10:0 ab (3.). Danach fingen sich die Gäste etwas und kamen durch fünf Punkte in Folge von Silas Melson auf 12:7 heran (4.). Die Hausherren antworteten mit einem 10:2-Lauf und bauten ihre Führung wieder aus (22:9/7.). Weil die Südniedersachsen den Ball gut bewegten, blieben sie weiter in Front – Karlis Silins traf zum 28:14 (10.). Der zum Viertelende übernehmende Jaren Lewis brachte Ludwigsburg per Dreier auf 28:17 heran.

Im zweiten Viertel intensivierten die Schwaben ihre Verteidigung und zwangen die Göttinger zu Ballverlusten und schlechten Würfen. Im Gegenzug fanden sie im Angriff Lösungen und arbeiteten sich Stück für Stück heran. Die ersten BG-Punkte in diesem Abschnitt erzielte Deondre Burns erst nach mehr als drei Minuten zum 30:26 (14.). Der US-Guard legte kurz darauf von außen nach zum 33:29, aber die Riesen antworteten mit einem 0:4-Lauf zum 33:33 (15.).

Zunächst schafften es die Veilchen, immer wieder in Front zu gehen und die Gäste nicht vorbeiziehen zu lassen (43:39/17.). Zum Viertelende ließ dann aber die Konzentration bei der Foucart-Truppe nach, die zu viele unnötige Fehler machte. So übernahmen die Schwaben die Führung und bauten diese bis zur Halbzeitpause auf 46:54 aus. 37 Punkte kassierte die BG allein im zweiten Abschnitt - indiskutabel!

Vorne harmlos, hinten nicht stabil genug

Nach dem Seitenwechsel fanden die Göttinger weiterhin kein Mittel mehr gegen die aggressive Ludwigsburger Verteidigung. Zach Ensminger erzielte die ersten BG-Punkte des Abschnitts zum 48:59 (23.). Die Gastgeber verteidigten aber ordentlich und ließen bis Mitte des Viertels nur fünf Riesen-Punkte zu. Silins verkürzte den Rückstand durch zwei Freiwürfe auf 50:59 (25.). Die BG kämpfte sich auf 53:61 heran (26.), aber die Ludwigsburger wurden nicht nervös. Sie erarbeiteten sich weiterhin Stopps, nutzten Lücken in der Veilchen-Verteidigung und zogen auf 56:77 davon (30).

Immerhin, den Kampfgeist konnte man den Gastgebern nicht absprechen. Einen 6:0-Lauf schloss Ensminger zum 64:82 ab – Mathis Mönninghoff legte mit einem Drei-Punkte-Spiel zum 67:84 nach (34.). Doch die Riesen schafften es immer wieder durch ihre starke Defense, die Veilchen unter Druck zu setzen (67:90/36.). Die Partie war entschieden, auch eine Ergebniskosmetik gelang kaum noch.

Das sagt der Ludwigsburger Trainer

Josh King, Headcoach MHP Riesen Ludwigsburg, war zufrieden: „Zuerst einmal bin ich glücklich für und stolz auf meine Spieler – wie sie zurückgekommen sind. Wir wussten, dass das heute ein toughes Spiel wird. Dennoch hatten wir einen schwachen Start, Göttingen war bereit. Aber: Beide Teams hatten eine kurze Vorbereitungszeit und waren heute sicherlich nicht bei 100 Prozent. Nach dem ersten Viertel haben wir uns dann an den Gameplan gehalten, Stopps generiert und das Momentum auf unsere Seite gezogen.“ Ein wenig Trost hatte King zudem für die Veilchen parat, die er als „ein Team, das weitaus besser als seine Bilanz ist“ bezeichnete.

So geht es für die BG Göttingen weiter

Bereits am Samstag steht das nächste Heimspiel für die Veilchen auf dem Programm. Dann empfängt die Foucart-Truppe ab 18.30 Uhr die Bamberg Baskets. Tickets für das Duell mit den Franken gibt es im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettingen.de), an der Ticket-Hotline unter 01806/991170 (0,20 Euro aus allen Netzen), bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen und am Samstag ab 17 Uhr an der Arena-Kasse.

rk