Hattorf. In der weiblichen E-Jugend treffen die beiden Handball-Nachwuchsteams der HSG Oha aufeinander. Die einen werden gebremst, die anderen aufgemuntert.

Fleißig im Einsatz waren zuletzt die Nachwuchs-Handballer der HSG Oha. Im Blickpunkt standen dabei die Jüngsten, die beiden E-Mädchen-Mannschaften trafen im direkten Duell aufeinander.

Männliche C2-Jugend – HSG Schoningen/Uslar/Wiensen 41:20 (18:10). Vierter Sieg im vierten Spiel: Es war für das Team von Helge Sinram, Stefan Bernhardt und Lars Eichhorn ein souveräner Auftritt, der Gastgeber startete direkt mit einem 3:0-Lauf und führte nach zwölf Minuten schon mit 11:2. Die Angriffe wurden sauber zu Ende gespielt, den Oha-Jungs unterliefen zudem nur wenige technische Fehler. Auch im Training neu eingeübten Abläufe wurden eingebaut, am Ende erzielte jeder Feldspieler mindestens ein Tor. HSG: Seidel, Vollrath - Sinram (10), Gähler (2), Reinholz (6), Wedekind (2), Brandt (1), Lux (3), Weide (3), Gothe (4), Eichhorn (8), Bernhardt (2).

JSG Duderstadt-Landolfshausen – Männliche C1-Jugend 29:23 (16:9). Die HSG kassierte zu Beginn der Begegnung einen 0:4-Lauf und lief diesem Rückstand das ganze Spiel hinterher. Das Team von Uwe Kurzawa, Udo Strüver und Titzian Utermöller bewies zwar Moral, doch bis zur Pause wuchs der Rückstand sogar. In Hälfte zwei kam die HSG heran (14:18, 31.), die JSG setzte sich aber prompt wieder ab (16:26, 40.). HSG: R. Weber, Mros – Lyko (3), Mros, Ahrens (3), J. Weber, Waldmann, Brakel (2/1), Sonntag (2), Koecher (6), Strüver (3), Zimmermann, Ramazani (4).

JSG Münden/Volkmarshausen – Weibliche D-Jugend 22:20 (13:8). Die HSG verschlief den Start ein wenig, im Angriff kamen die Harzerinnen zunächst nicht durch. Die Halbzeitansprache schien jedoch gefruchtet zu haben, denn die Gäste verkürzten auf 11:13. In der Abwehr stand die HSG nun deutlich besser, auch Qadar Shani Baqi konnte durch gute Paraden glänzen. Letztlich fehlte im Abschluss aber etwas Glück, um die Partie komplett zu drehen. „Die Mädels haben besonders in der zweiten Hälfte super gekämpft, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, lautete das Fazit der Trainerinnen Hanna Preuß und Annika Schweidler. „Für uns ist es aber auch ein Lichtblick und zeigt, dass wir mit anderen Teams mithalten können.“ HSG: Shani Baqi – Hein (1), Lohrengel, Sinram (5/1), Schröter, Bierwirth, Beyer, Heise (8), Eckert (5/1), Klas, Niederstadt, Waldmann, Wolf (1).

Weibliche E1-Jugend – Weibliche E2-Jugend 25:2 (12:1). „Für mich war es das schwerste Spiel der Saison“, so Denise Kricheldorf-Mai. Die einen musste sie bremsen, die anderen positiv bestärken. Lichtblicke gab es auf beiden Seiten, an dem Sieg der ersten Mädchen bestanden aber nie irgendwelche Zweifel. „Ich hätte der Zweiten das ein oder andere Tor mehr gegönnt“, so die Trainerin. HSG E1: Fadel (1) – Deperade (2), Mißling (4), Winter (3), Döring (1), Stiemerling (4), Eckert (2), Klas (1), E. Schettler (3), Andreß (3). HSG E2: Töpperwien – Russo, Niehus (1), P. Schettler (1), Wemheuer, Minne, Langer, Hesse, Diederich.

MTV Geismar II – Männliche E-Jugend 28:16 (12:8). Die Gäste erwischten einen Traumstart und führten schnell mit 3:0. Danach fand Geismar besser in das Spiel und übernahm die Kontrolle, schon zur Halbzeit hatte sich der MTV etwas abgesetzt. Zwei HSG-Tore zum Start der zweiten Hälfte konterten die Gastgeber ebenfalls umgehend. HSG: Koch – Uhrner, Kirchhoff (2), Weber (2), Althaus, Franke (6), Claus (2), Wehmeyer (3), Lux (1).

