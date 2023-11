Osterode. TuSpo Petershütte veranstaltet auch in diesem Winter traditionell die Blau-Weiße Ballnacht. Im Rahmen des Sparkasse Osterode Cups findet ein U19-Turnier statt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren richtet der TuSpo Petershütte zwei Highlight-Veranstaltungen im Winter aus. Bei der einen, dem Sparkasse Osterode Cup, dürfen sich die Fußballfans auf tolle Unterhaltung zwischen Weihnachten und Neujahr freuen. Die Blau-Weiße Ballnacht ist ebenfalls fest im Kalender verankert, sie findet im kommenden Jahr am 20. Januar statt.

Bevor es in der Endrunde des Sparkasse Osterode Cups um den großen Siegerpokal geht, haben einige Teams in der Vorrunde die Chance, sich für diese zu qualifizieren. In diesem Jahr wird zudem definitiv eine A-Jugend dabei sein. Der TuSpo Petershütte richtet am 28. Dezember ein stark besetztes U19-Turnier als Qualifikation für den Cup aus. Mit dabei sind die Nachwuchsmannschaften von Arminia Vechelde, FSV Wacker Nordhausen, TSV Pattensen, Eintracht Braunschweig, VfR Dostluk Osterode, JSG Söse/Harz und des Gastgebers TuSpo Petershütte. Los geht es ab 17 Uhr in der Lindenberghalle.

Blau-Weiße Ballnacht am 20. Januar

Am 20. Januar richtet der TuSpo dann seine traditionelle Blau-Weiße Ballnacht aus. Wie jedes Jahr findet die Ballnacht in der Osteroder Stadthalle statt, der Eintritt kostet 20 Euro, Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn der Veranstaltung ab 20 Uhr. Die Gäste dürfen sich auf einen Liveact vom Movement Bad Lauterberg freuen, die Musik kommt von DJ Marcel Schulze. Das Catering wird von Frank Friedmann und seinem Team von „Harzer Genuss“ übernommen.

Kartenreservierungen werden per E-Mail an denk@petershuette.de entgegengenommen. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung und der Kartenausgabe gibt es online unter www.tuspopetershuette.de/blau-weisse-ballnacht.

