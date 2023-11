Hattorf. Sowohl die ersten Herren als auch die Damen des TTC Grün-Weiß Hattorf befinden sich in ihren Tischtennis-Ligen punktlos am Tabellenende.

Beim TTC Grün-Weiß Hattorf befinden sich die Flaggschiffe auf besorgniserregendem Schlingerkurs und weisen ordentlich Schlagseite auf. Sowohl das Damenteam als auch die ersten Herren sind nicht nur von Verletzungen gebeutelt, sondern stehen beide zudem ohne Punktgewinn jeweils am Ende ihrer jeweiligen Tischtennis-Ligen.

Die Damen, ohne ihre Nummer zwei Martina Kretschmer in der Bezirksoberliga Süd gegen den noch ungeschlagenen TTV Geismar II angetreten, gingen durch einen Sieg von Anna Böttcher/Ute Borowski sogar 1:0 in Führung. Danach wollte den Hattorferinnen nicht mehr viel Gelingen. Einzig Borowski konnte im weiteren Spielverlauf einen weiteren Punktgewinn verbuchen, sodass die Partie mit 8:2 an die Gäste ging. Auch gegen den TSV Odagsen und gegen Tuspo Weende zog man den Kürzeren. Damit wird die Mannschaft als Schlusslicht in die Winterpause gehen, um im Januar dann mit vereinten Kräften wieder anzugreifen.

Hattorfer Herren kämpfen mit stumpfen Waffen

Ähnlich erging es bisher der ersten Herren in der Kreisliga, die in der Vorsaison an gleicher Stelle noch mit einer weißen Punkteweste Herbstmeister geworden waren. In diesem Jahr ist die Tabelle aus grün-weißer Sicht auf den Kopf gestellt. In dieser misslichen Lage war es sicherlich nicht hilfreich, dass die Mannschaft bisher erst einmal komplett an die Tische treten konnte – auch das ein negatives Spiegelbild der Vorsaison, wo es nicht eine Partie gab, in der auf eine Ersatzverstärkung zurückgegriffen werden musste. Auch wenn es zuletzt knapp zuging, das bessere Ende hatten regelmäßig die gegnerischen Teams.

Nach einem 5:7 beim TTC Förste II verhinderte eine Niederlage von Mark Stiemerling/Marc Hensel in ihrem Schlussdoppel ein Unentschieden gegen die SG Osterhagen/Lauterberg. Ihr Spiel zählte zuerst, während das parallel gestartete Schlussdoppel von Olaf Oppermann/Ralf Kasparek bereits gewonnen war, dann aber nicht mehr zählte. Statt eines möglichen 6:6 stand ein 4:7 zu Buche. Gegen den TTC Lonau endete eine von Hensel, Daniel Großmann und dem Doppel Oppermann/Uwe Barke eingeleitete Aufholjagd in einer Fünfsatz-Niederlage in der letztmöglichen Partie nach 2:0-Satzführung, auch hier hatten die Gäste mit 5:7 die Nase vorn. Einzig gegen den Vorjahresmeister SuS Tettenborn ging es etwas deutlicher zu: Beim 3:7 steuerten letztlich Oppermann/Barke sowie Oppermann und Hensel die Spielgewinne bei.

Zweite und dritte Herren mit Erfolgserlebnissen

Demgegenüber konnte die zweiten Herren in der 1. Kreisklasse zuletzt zwei Punkte bei der SG Osterhagen/Lauterberg II entführen. Auch die dritten Herren, weiterhin ohne ihre Nummer eins, haben sich in der 2. Kreisklasse gefangen. Nach einem 3:7 gegen SuS Tettenborn II konnten gegen den TTC Herzberg IV erstmals in dieser Spielzeit die etatmäßige Nummer zwei und drei mitwirken. Das machte sich bemerkbar, es entwickelte sich ein echter Krimi. Roman Tront/Daniel Großmann egalisierten das 0:1 der Herzberger, die daraufhin mit einem Doppelschlag erneut in Front gingen. Doch zwei nervenstarke Fünfsatz-Siege von Großmann und Ralf Kasparek sorgten für das 3:3, danach legte Hattorf durch Tront sogar vor. Die Partie wogte weiter hin und her, Herzberg holte sich die Führung zurück. Ralf Kasparek siegte zum 5:5, es ging in die Schlussdoppel. Hier behielten Tront/Großmann wieder im fünften Satz die Oberhand, die Vorlage verwerteten Hans-Walter Rusteberg/Kasparek nervenstark zum 7:5.

Das Jugendteam der Hattorfer erlebte in der 2. Kreisklasse nach den ersten knappen Niederlagen zu Saisonbeginn zuletzt deutlichere Niederlagen beim TTC Göttingen II und gegen den TV Bilshausen III. Gegen den TTV Geismar wiederum wäre ein Erfolgserlebnis möglich gewesen wäre, wenn nicht kurzfristig ein Spieler ausgefallen wäre. Finley Nowakowski, Florian Alberding und Leonie Jahns gestalteten die Partie offen, doch die Hypothek von drei kampflosen abgegebenen Spielen war beim 3:7 zu hoch.

