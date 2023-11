Göttingen. Nach dem Ende der Europa-Rundreise geht es für die Veilchen direkt in der Basketball-Bundesliga weiter, am Dienstag sind die Riesen Ludwigsburg zu Gast.

Nach der Europa-Rundreise nach Zypern und Rostock, die am Sonntagmorgen um 4 Uhr mit der Ankunft des Teams am Sartorius Basketball Lab endete, geht es für die BG Göttingen bereits am Dienstag weiter. Die Pause im europäischen Wettbewerb nutzt die BBL, um verschobene Partien nachzuholen. So empfängt das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart ab 20 Uhr die MHP Riesen Ludwigsburg in der Sparkassen-Arena.

Ludwigsburg spielt mit viel Tempo und schafft es in jedem Spiel, dies umsetzen. Es ist sehr schwer, sie zu einer anderen Spielweise zu zwingen. Kenneth Desloovere, Assistenztrainer der BG Göttingen, über den Gegner

Das Duell vom zweiten Spieltag musste aufgrund der Göttinger Teilnahme an der Basketball Champions League-Qualifikation in der Türkei verlegt werden. „Ludwigsburg spielt mit sehr viel Energie und sehr physisch über das ganze Spielfeld für 40 Minuten“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Wir müssen mental darauf vorbereitet sein. Sie werden hart und körperlich spielen. Da müssen wir gegenhalten.“

Riesen kommen mit viel Selbstvertrauen

Die Ludwigsburger reisen mit viel Selbstvertrauen an der Leine. Am Sonntag besiegte das Team von Riesen-Headcoach Josh King den Euroleage-Teilnehmer Alba Berlin mit 87:79 und schob sich auf den siebten Tabellenplatz vor (fünf Siege, drei Niederlagen). Überragender Ludwigsburger war US-Guard Desure Buie mit 25 Punkten. Sein Landsmann Jayvon Graves kam auf zehn Zähler. „Alles beginnt mit ihren Guards, die punkten, kreieren und schnell spielen“, sagt Desloovere.

Schlüssel zum Sieg gegen Berlin war die Riesen-Verteidigung. Die King-Truppe zwang die Hauptstädter zu 23 Ballverlusten und stahl ihnen 14-mal den Ball. „Ihr Fokus liegt auf der Verteidigung. Sie zwingen den Gegner zu Fehlern, Ballverlusten und schlechten Würfen“, so Desloovere. Einen kleinen Wermutstropfen gab es allerdings für die Schwaben: Yorman Polas Bartolo wurde im Duell mit Berlin im dritten Viertel disqualifiziert, wird voraussichtlich für mindestens ein Spiel gesperrt und dann in Göttingen nicht auflaufen.

Ex-Veilchen Jeff Roberson noch in der Reha

Nur Buie zu stoppen, wird für die Göttinger nicht ausreichen. Denn im ausgeglichenen Kader mit acht ausländischen Spielern punkten auch Graves (14,6), US-Forward Elijah Childs (10,3) und US-Forward Jaren Lewis (10,1) im Schnitt zweistellig. Zu diesen ausländischen Spielern gehört auch Ex-Veilchen Jeff Roberson, der sich nach seinem Kreuzbandriss aber noch in der Rehabilitation befindet. US-Forward Ben Vander Plas setzt meistens als weiterer Spieler aus.

Die Ludwigsburger nehmen von allen BBL-Teams die meisten Würfe (rund 70 pro Spiel). Dieses Volumen erarbeiten sie sich in erster Linie durch zweite Chancen nach Fehlwürfen, ihre Verteidigung und das hohe Tempo. Zudem passen die Schwaben sehr gut auf den Ball auf und leisten sich pro Spiel nur 12,4 Ballverluste. „Ludwigsburg spielt mit viel Tempo und schafft es in jedem Spiel, dies umsetzen. Es ist sehr schwer, sie zu einer anderen Spielweise zu zwingen“, sagt Desloovere.

Für die Partie gegen Ludwigsburg gibt es noch Tickets im Online-Ticketshop unter www.bggoettingen.de, an der Ticket-Hotline unter Telefon 01806-991170, bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen und am Dienstag ab 18.30 Uhr an der Arena-Kasse. Die BG-Geschäftsstelle bleibt am Dienstag geschlossen.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!