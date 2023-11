Herzberg. Es war ein packendes Handball-Derby in der Herzberger Mahntehalle. Am Ende verlor die HSG Oha denkbar knapp mit 22:23 (11:12) gegen die HSG Rhumetal.

Nach fast zwei Jahren Pause, das letzte Derby gab es am 6. Februar 2022, war es am Sonntag wieder soweit, die HSG Oha empfing die HSG Rhumetal in Herzberg. In der voll besetzten Mahntehalle lieferten sich die beiden Kontrahenten ein packendes Duell auf Augenhöhe, nach 60 Minuten feierte Rhumetal jedoch den Derbysieg, die HSG Oha stand mit 22:23 (11:12) mit leeren Händen da.