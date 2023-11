In der Volleyball-Oberliga bestreitet der 1. VC Pöhlde am 25. November 2023 seinen zweiten Heimspieltag der Saison. In der Mahntehalle Herzberg trifft der Aufsteiger auf den USC Braunschweig II und den Wolfenbüttler VC. Trotz guter Leistungen unterliegen die Pöhlder in beiden Partien mit 1:3. © FMN | Robert Koch