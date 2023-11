Rostock. Die Veilchen warten in der Basketball-Bundesliga weiter auf den zweiten Sieg, bei den Rostock Seawolves sorgt einmal mehr die Defensive für Kopfschmerzen.

Inzwischen dürfte auch den Optimisten klar sein, dass die BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga tief im Abstiegskampf steckt. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart musste sich am Samstagabend bei den Rostock Seawolves knapp 92:96 (50:45) geschlagen geben und hat weiterhin nur einen Saisonsieg auf dem Konto.

Vor 3.760 Zuschauern in der Rostocker StadtHalle zeigten die Gäste aus Südniedersachsen eine gute erste Halbzeit. In der zweiten Hälfte lieferten die Göttinger sich ein spannendes Duell mit den Ostseestädtern, die am Ende die besseren Entscheidungen trafen und verdient gewannen. Bester Veilchen-Werfer war Fedor Zugic mit 20 Punkten. Für Rostock erzielte Chevez Goodwin ein Double-Double (19 Zähler, 14 Rebounds).

Das Spiel in Zahlen

Die Viertel im Überblick: 20:27, 25:23, 26:20, 25:22

Zuschauer: 3.760

BG Göttingen: Burns (4 Punkte), Ensminger (11/1 Dreier, 8 Assists), Gibson (11/2), Rich (4), Hemschemeier (n.e.), Anticevich (4, 7 Rebounds), Hume (18/3), Hartwich (4), Wüllner, Mönninghoff (3/1), Zugic (20/3), Silins (13/1).

Rostock Seawolves: Nelson (15 Punkte/4 Dreier), Carter (3/1, 4 Assists), Clark (5/1), Goodwin (19, 14 Rebounds), Lockett (6), Amaize (10/1, 4 Assists), Kolo, Gloger (2), Theis (5/1), Bradley (7), Alston Jr. (24/3), Drews (n.e.).

So lief die Begegnung ab

Die ersten Punkte für die Veilchen erzielte Mo Gibson per Dreier, bei dem er gefoult wurde. Den Bonus-Freiwurf verwandelte der US-Guard zur ersten Führung (4:3/1.). Im Anschluss blieb die Partie eng – Karlis Silins traf zum 8:9 (3.). Danach setzten sich die Rostocker durch fünf Zähler in Folge etwas auf 8:14 ab, doch Bodie Hume und Gibson konterten von außen zum 14:14 (6.). Die Göttinger intensivierten dann ihre Verteidigung und zwangen die Gastgeber zu Ballverlusten. So bauten die Südniedersachsen ihre Führung Stück für Stück auf 27:18 aus (10.). Den Schlusspunkt setzte allerdings Rostock durch Matt Bradley zum 27:20.

Wir haben in der ersten Halbzeit guten Basketball gespielt und in der zweiten einfach damit aufgehört. Das ist grausam. Olivier Foucart, Headcoach der BG Göttingen

Der zweite Abschnitt war von der Offensive geprägt. Grant Anticevich erhöhte den Veilchen-Vorsprung auf 31:23 und zwang Seawolves-Headcoach Christian Held zu seiner ersten Auszeit (13.). Danach traf Tyler Nelson von außen, doch Mathis Mönninghoff konterte zum 34:26 (14.). Bei den Göttingern lief es im Angriff weiterhin gut (40:31/15.). Dann kam auch Rostock, angeführt von Derrick Alston Jr., ins Rollen. Der US-Forward schloss einen 4:12-Lauf per Dreier zum 44:43 ab (18.). Jetzt nahm Foucart seine erste Auszeit, die ihre Wirkung nicht verfehlte: Zach Ensminger und Hume trafen von außen zum 50:43. Vor der Halbzeitpause verkürzte wieder Bradley auf 50:45.

Göttinger vergeben gute Wurfchancen

Gleich nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren die Partie noch enger: Nelson traf von jenseits der 6,75-Meter-Linie zum 52:50 (22.). Zunächst hielten die Göttinger die Seawolves auf Abstand, doch dann vergaben sie gute Wurfchancen von außen. Rostock nutzte dies aus, um das erste Mal seit der 4. Minute wieder in Front zu gehen (58:59/26.). Die Führung wechselte nun hin und her, doch zum Viertelende erarbeiteten sich die Rostocker leichte Vorteile, mit einem knappen Rückstand ging es für die BG ins Schlussviertel.

Auch hier lieferten sich beide Mannschaften weiterhin ein spannendes Duell. Anticevich brachte die Göttinger wieder in Front, doch Wes Clark antwortete (31.). Nach einem technischen Foul von Goodwin verwandelte Zugic den fälligen Freiwurf und traf im Anschluss einen Dreier zum 79:76 (33.). Rostock ließ sich davon aber nicht beirren und holte sich die Führung zurück (79:80/35.). Zugic und Silins sorgten dafür, dass die Veilchen in Front blieben, aber Goodwin und Alston Jr. konterten zum 85:89 (37.). Nach Foucarts nächster Auszeit hatten die Gäste die Chance, wieder auszugleichen, vergaben diese allerdings. Im Gegenzug zogen die Seawolves auf 87:93 davon (39.). Zugic und Ensminger verkürzten noch auf 92:94, am Ende sicherten sich die Rostocker den Erfolg aber an der Freiwurflinie.

Das sagen die Trainer nach dem Spiel

Oliver Foucart (Headcoach der BG Göttingen): „Es ist jedes Mal dieselbe Geschichte: Wir verteidigen gut und dann bekommen wir einen Defensiv-Rebound nicht, oder ein Spieler macht einen Fehler. So erzielt Rostock 22 Punkte nach Offensiv-Rebounds, 21 Punkte aus Freiwürfen und wir kassieren insgesamt 96 Punkte. Wir haben in der ersten Halbzeit guten Basketball gespielt und in der zweiten einfach damit aufgehört. Das ist grausam. Wir werden uns das im Video anschauen, die Spieler weiterhin motivieren und an unseren Fehlern arbeiten. Wir müssen verstehen, dass wir Defense benötigen, um Spiele zu gewinnen.“

Christian Held (Headcoach Rostock Seawolves): „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Das resultierte aus unserer Verteidigung in Stopps und phasenweise auch mit der Brechstange, wie wir den Ball zum Korb gebracht haben. Ich glaube, das ist alles, was zählt: dass wir am Ende den größeren Willen gezeigt haben.“

So geht es für die Göttinger weiter

Für die Göttinger geht es bereits am Dienstag, 28. November, in der BBL weiter. Die Foucart-Truppe empfängt ab 20 Uhr die MHP Riesen Ludwigsburg zum Nachholspiel in der Sparkassen-Arena. Tickets für das Duell mit den Schwaben gibt es noch im Online-Ticketshop (Link auf www.bggoettinge.de), an der Ticket-Hotline unter 01806-991170, bei den bekannten Kartenvorverkaufsstellen und am Dienstag ab 18.30 Uhr an der Arena-Kasse.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!