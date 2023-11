Osterode. Wie am vergangenen Wochenende dürfte in der Fußball-Bezirksliga nur auf Kunstrasen gespielt werden. Zwei Teams aus dem Altkreis Osterode sind im Einsatz.

Witterungsbedingt ist das Programm in der Fußball-Bezirksliga arg ausgedünnt, auch das Heimspiel von Spitzenreiter TuSpo Petershütte am Freitag musste ausfallen. Der VfR Dostluk Osterode und der SV Rotenberg hoffen aber auf Einsätze, bei ihnen rollt der Ball auf Kunstrasen. Anpfiff ist in beiden Fällen am Sonntag um 14 Uhr.