Rostock. Von Göttingen über Zypern nach Rostock: Zum Abschluss einer langen Reise tritt die BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga bei den Seawolves an.

Die BG Göttingen ist nach dem Erfolg im FIBA Europe Cup auf Zypern direkt an die Ostseeküste nach Rostock gereist. Am Donnerstagabend landete das Team von BG-Headcoach Olivier Foucart auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg und fuhr die rund 250 Kilometer nach Norden in die Hansestadt. Ab Freitag bereiten sich die Südniedersachsen auf das BBL-Spiel am Samstag gegen die Rostock Seawolves vor, Spielbeginn in der Stadthalle Rostock ist um 20 Uhr. „Rostock ist ein Team, das sehr gut werfen kann und viele Punkte erzielt“, sagt BG-Assistenztrainer Kenneth Desloovere. „Außerdem bewegen sie den Ball gut in der Offensive und geben viele Pässe.“

Ebenso wie die Veilchen waren auch die Rostocker unter der Woche im FIBA Europe Cup im Einsatz und besiegten am Dienstag zu Hause Jonava CBet 86:81. Der zweite Platz in der Gruppe C reichte den Hanseaten allerdings knapp nicht zum Einzug in die zweite Runde. Am Ende fehlten dem Team von Seawolves-Headcoach Christian Held nur neun erzielte Punkte, um zu den sechs besten Zweitplatzierten zu gehören. So nimmt nun Porto den Platz in der BG-Gruppe K anstatt Rostock ein.

Rostock Seawolves sind ausgeglichen besetzt

Im Europapokal-Spiel zeigte sich die Ausgeglichenheit der Ostseestädter. Fünf Akteure punkteten zweistellig: Derrick Alston Jr. und Chevez Goodwin erzielten jeweils 15 Punkte, Tyler Nelson und Eric Lockett kamen auf 14 Zähler, bei Matt Bradley waren es zwölf. In der BBL sind Alston Jr. (19,9 Punkte), Nelson (14,9) und Goodwin (11,0) die besten Rostocker Werfer. Hart getroffen hat die Seawolves der Ausfall von Aufbauspieler Mike Smith, der nur die ersten drei Saisonspiele absolvieren konnte und momentan mit einer Fußverletzung pausieren muss.

Die Gastgeber stehen in der BBL mit zwei Siegen und fünf Niederlagen auf dem 13. Tabellenplatz. Ebenso wie die Göttinger verloren auch die Rostocker die vergangenen drei Liga-Partien. Für die Göttinger geht es weiterhin darum, ihre Verteidigung zu verbessern. „Auf Zypern haben wir defensiv ein relativ stabiles Spiel gezeigt – das ist schon einmal eine gute Grundlage“, sagt Desloovere. „Allerdings reicht eine stabile Partie natürlich nicht aus. Unser Ziel ist es, diese Leistung gegen Rostock zu bestätigen.“

