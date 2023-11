Osterode. Auf Kreisebene rollt nur bei den Frauen der Ball, der SCH reist nach Göttingen. Die Herrenpartie des FC Eisdorf in Groß Ellershausen fällt aus.

In der Fußball-Kreisliga der Männer verabschieden sich an diesem Wochenende die letzten Teams in die Winterpause. Ohne Spiel bleibt dabei der FC Eisdorf, die Nachholpartie beim SV Groß Ellershausen/Hetjershausen wurde witterungsbedingt bereits frühzeitig abgesagt. Im Einsatz sind hingegen die Kreisliga-Fußballerinnen des SC HarzTor.