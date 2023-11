Sande. Die Harzer Falken treten am Sonntag in der Eishockey-Regionalliga Nord beim ECW Sande an. Vor dem ersten Gipfeltreffen haben die Braunlager aber Personalsorgen.

Der Blick auf die Tabelle lässt keine Zweifel zu: Wenn am Sonntag ab 19 Uhr die Harzer Falken beim ECW Sande antreten, dann ist es das Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte in der Eishockey-Regionalliga Nord. Beide Teams sind vor dem Wochenende ohne Verlustpunkt, die Jadehaie haben als Spitzenreiter aber schon einige Spiele mehr ausgetragen. Ausgerechnet vor dem Topspiel plagen die Braunlager jedoch einige Personalsorgen.