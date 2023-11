Herzberg. Mit den Zuschauern im Rücken wollen sich die Oberliga-Volleyballer des 1. VC Pöhlde endlich für ihre guten Leistungen auch mit Punkten belohnen.

Die Volleyballer des 1. VC Pöhlde warten in der Oberliga nach dem Aufstieg noch auf den ersten Saisonsieg. Beim Heimspieltag am Samstag in der Herzberger Mahntehalle soll es klappen, dabei setzten die Pöhlder auch mit der Unterstützung der Zuschauer. Der Spieltag beginnt um 13 Uhr, die Hausherren werden aber erst gegen 15 Uhr ihr erstes Spiel bestreiten.