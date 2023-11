Herzberg. In der Volleyball-Verbandsliga der Frauen sind die Südharzerinnen am Samstag in der Herzberger Mahntehalle im Einsatz. Los geht es schon um 13 Uhr.

Etwas früher als gewohnt wird es am Samstag für die Verbandsliga-Volleyballerinnen des VT Südharz ernst. Schon ab 13 Uhr kämpft die Mannschaft von Trainer Maik Fritzsche in der Herzberger Mahntehalle um wichtige Punkte. Der Heimspieltag startet damit parallel zum Heimspieltag der Oberliga-Herren des 1. VC Pöhlde, den Besuchern wird ein volles Programm geboten. Zu Gast haben die VTS-Damen TuSpo Weende II sowie die Weserbergland Volleys.