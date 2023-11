Herzberg. Nach einem Jahr Pause dürfen sich die Handball-Fans wieder auf das heiße Derby freuen. Spielbeginn ist am Sonntag um 17 Uhr in der Mahntehalle.

Am Sonntag schaut ein Großteil der Handballregion in Südniedersachsen mindestens mit einem Auge nach Herzberg. Denn ab 17 Uhr steigt in der Mahntehalle das Derby zwischen der HSG Oha und der HSG Rhumetal. Die Gäste aus dem Kreis Northeim sind nach einer Saison Abstinenz zurück in der Verbandsliga. Doch nicht nur die geografische Nähe beider Vereine verspricht ein spannendes Spiel, sondern auch ein Blick auf die Tabelle.