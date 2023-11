Braunschweig. Die HSG Oha ist in der Landesliga Süd beim MTV Braunschweig zu Gast. Los gehts am Sonntag um 17 Uhr in der Ottenroder Straße.

Die Damen der HSG Oha haben in der Handball Landesliga Süd ein kniffliges Spiel bevorstehen. Das Team von Frank Mai reist am Sonntagnachmittag nach Braunschweig. Der MTV ist Absteiger aus der Oberliga und spielt vor heimischer Kulisse mit Haftmittel. Anwurf in der Ottenroder Straße in Braunschweig ist am Sonntag um 17 Uhr.