Osterode. Die JSG Söse/Harz richtet am Wochenende vier Hallenturniere aus. Die Nachwuchsfußballer spielen am Samstag und Sonntag in der Lindenberghalle Osterode.

Nach der Freiluftsaison ist vor der Hallensaison, die Zeit des Budenzaubers beginnt wieder. Am Wochenende rollt der Ball beim Sparkasse Osterode Junior Cup der JSG Söse/Harz, in der Osteroder Lindenberghalle wird an zwei Tagen gekickt.