Lasfelde. In der Bezirksliga müssen die Tischtennis-Herren des TTC Pe-La-Ka mehrere Niederlagen einstecken. Für die anderen Mannschaften läuft es deutlich besser.

Reichlich Betrieb herrschte in den vergangenen Wochen bei den Tischtennis-Mannschaften des TTC Pe-La-Ka. Während die ersten Herren in der Bezirksliga strauchelten, konnten andere Teams hingegen gute Resultate erzielen.

Die ersten Herren kassierten in der Bezirksliga gleich drei Auswärtsniederlagen. Beim ASC Göttingen II musste man ersatzgeschwächt mit 4:9 beide Punkte dem Gegner überlassen. Thomas Büschleb/Alexander Gaun konnten zum 1:1 ausgleichen, Torsten Nickel/Jan Lossie unterlagen knapp im fünften Satz. Als in der ersten Runde lediglich Nickel sein Einzel gewinnen konnte, war die Entscheidung gefallen. Die Erfolge von Büschleb und Gaun bedeuteten letztlich nur Ergebniskorrektur. Mit einem 7:9 kehrte das Team vom Tabellenletzten TV Bilshausen zurück. Eine 6:4-Führung durch Janis Högemann/Christoph Klein, Nickel/J. Lossie, Högemann (2), Nickel und J. Lossie reichte nicht, um Punkte mit nach Hause zu nehmen. Im weiteren Spielverlauf war nur noch Lossie siegreich. Beim TSV Langenholtensen musste man sich mit 5:9 geschlagen geben. Die Punkte holten das Doppel Janis Högemann/Christoph Klein, in den Einzeln punkteten Högemann (2), Thomas Büschleb und Alexander Gaun.

Auch die zweiten Herren bleiben sieglos

Die zweiten Herren empfingen in der Kreisliga den TTC Herzberg II. Vom Rückstand beider verlorenen Eingangsdoppel konnte sich das Team bis zum Ende nicht erholen. Zwar konnte man durch Torsten Nickel (2), Detlef Fromm und Matthias Lange zum 4:4 ausgleichen, aber nur ein siegreiches Schlussdoppel besiegelte die 5:7-Heimniederlage. Tags darauf verloren die Seestädter klar mit 1:7 beim TTK Gittelde-Teichhütte, Nickel holte den Ehrenpunkt.

Die dritte Herrenmannschaft erspielte sich in der 3. Kreisklasse gegen den TTC Herzberg VI eine unerwartete 2:0-Führung nach den Doppeln gegen den TTC Herzberg VI durch Marvin Heinig/Uwe Klonz und Henryk Pertko/Andreas Dernedde. Bis zum 5:5, Siege durch Dernedde, Pertko und Klonz, war die Partie ausgeglichen. Beim ersten Schlussdoppel hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite, das Endresultat lautete 5:7. Beim TV Wulften II musste man sich mit 2:7 geschlagen geben. Nur Henryk Pertko konnte mit zwei Einzelsiegen glänzen.

Vierte Mannschaft mausert sich zum Titelaspiranten

Zum Titelaspiranten avanciert die vierte Mannschaft in der 4. Kreisklasse. Mit einem 7:3 über Steina und einem 7:1 gegen den TTC Herzberg VIII behielt das Team die weiße Weste. Steina konnte noch zum 2:2 ausgleichen, danach ließen der TTC nichts mehr anbrennen. Steeven Bode/Sven Draber konnten sich knapp in fünf Sätzen durchsetzen, dann siegten Draber (2), Lasse Wachsmuth (2) und Jaaron Bode (2). Gegen Herzberg zeigte Marvin Heinig seine Klasse und blieb ungeschlagen. Beim SV RW Hörden III war das Team ebenfalls erfolgreich. Nach 1:2-Rückstand konnten alle weiteren Matches gewonnen werden. Erfolgreich waren das Doppel Uwe Klonz/Andreas Brzenk, sowie Klonz, Andreas Dernedde (2), Brzenk (2) und Draber.

Die Damenmannschaft kam im Heimspiel der Kreisliga gegen den TSV Gladebeck mit 0:6 unter die Räder. Gegen den ASC Göttingen musste man gewinnen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Die Eingangsdoppel gestalteten sich ausgeglichen, Bettina Oepkes/Anja Füllgrabe siegten klar. Danach erhöhten Nina Stövesand, Bärbel Appel und Oepkes zum 4:1. Die Gäste ließen sich nicht abschütteln, doch Erfolge von Stövesand und Oepkes brachten den wichtigen 6:3-Sieg ein. Im Auswärtsspiel beim TSV Brunsen gelang ein 6:2-Sieg, Füllgrabe/Sophia Leditschke, Oepkes (2), Meyer, Füllgrabe und Leditschke punkteten.

Erste Jugend des TTC Pe-La-Ka ist erfolgreich

Einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft erzielte die erste Jugendmannschaft in der 1. Kreisklasse beim deutlichen 9:1-Sieg gegen den Nikolausberger SC. Die Doppel Lasse Wachsmuth/Tamara Lossie und Jannis Mai/Jaaron Bode ließen nichts anbrennen und auch in den Einzeln durch Mai (2), Wachsmuth (2), Lossie (2) und Bode war man überlegen.

Die zweite Jugend trat in der 3. Kreisklasse mit einem Ersatzteam gegen den TTC Herzberg III an. Immerhin konnte man bei der 0:10-Niederlage viel lernen, einige Spieler kamen zu ihrem ersten Einsatz. Aufgestellt waren Lennox Schmidt, Sajjag Raad Ahmed, Chaudry Ryan und Luan Linder. Gegen den SV Obernfeld III punktete zunächst nur das Doppel Carlotta Witt/Eileen Elger. Nach dem 1:3-Rückstand folgten aber nur noch Siege, Witt, Felix Betge, Elger (2) und Jacob Betge (2) punketen.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus:

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

rk