Göttingen. Die BG Göttingen kassiert in der Basketball-Bundesliga die nächste deutliche Niederlage. Beim Heimspiel gegen die Telekom Baskets Bonn läuft wenig zusammen.

Die BG Göttingen wartet in der Basketball-Bundesliga weiter auf ihren zweiten Saisonsieg. Die Mannschaft von BG-Headcoach Olivier Foucart verlor am Sonntagnachmittag gegen die Telekom Baskets Bonn 77:101 (35:50). Vor 3.321 Zuschauern in der Sparkassen-Arena begannen die Göttinger gegen die Gäste, die mit vielen ehemaligen BG-Akteuren angereist waren, mit Intensität und hielten bis Mitte des zweiten Abschnitts mit dem Basketball Champions League-Gewinner mit. Danach kamen die Rheinländer immer besser in ihren Offensiv-Rhythmus. Bester Veilchen-Werfer war Karlis Silins mit 23 Punkten. Für Bonn traf Savion Flagg am häufigsten (ebenfalls 23 Zähler).

In vielen Dingen hat Bonn das Spiel dominiert. Für uns bleibt das ein Lernprozess. Olivier Foucart, Trainer der BG Göttingen

„Das war ein verdienter Sieg für Bonn. Wir wussten, dass Bonn eine physische Mannschaft ist. In Phasen des Spiels haben wir gut dagegengehalten, in anderen nicht. Unsere Pick-and-Roll-Defense war nicht aggressiv genug. Dann mussten wir rotieren, andere Lösungen suchen, und dann bekommt Bonn viele offene Dreier und hat eine sehr gute Trefferquote. In vielen Dingen hat Bonn das Spiel dominiert. Für uns bleibt das ein Lernprozess. Wir müssen weiterarbeiten, denn wir haben Mittwoch ein wichtiges Spiel auf Zypern“, sagte Foucart nach dem Spiel.

Das Spiel in Zahlen

Die Viertel im Überblick: 18:17, 17:33, 23:28, 19:23

Zuschauer: 3.321

BG Göttingen: Burns (13 Punkte), Ensminger (20/3 Dreier), Gibson (2), Rich (7), Hemschemeier, Anticevich (4, 4 Rebounds), Hume (3/1), Hartwich (2), Wüllner (n.e.), Mönninghoff (3/1), Zugic (5 Assists), Silins (23/2).

Telekom Baskets Bonn: Flagg (23 Punkte/5 Dreier), Griesel (7/1), Udanoh, Watson Jr. (18/2), Frey (15/3, 5 Assists), Fobbs (10/2), Pape, Kirkwood (11/3), Sengfelder (13/3), Turudic (4, 6 Rebounds).

Die Zusammenfassung des Spiels

Die Veilchen, die weiterhin auf Kapitän Harper Kamp (Knie) verzichten mussten, starteten mit viel Intensität in der Verteidigung in die Partie und gestatteten den Rheinländern in den ersten drei Minuten nur zwei Zähler. Auch im Angriff fanden die Gastgeber Lösungen, sodass Silins per Dreier zum 10:4 traf (4.). Nach nervösem Beginn fingen sich die Bonner und glichen durch drei Freiwürfe von Glynn Watson Jr. zum 12:12 aus (7.). Die BG vergab nun Chancen im Angriff, sodass Watson Jr. die erste Baskets-Führung erzielte (12:14/8.). Doch die Göttinger agierten mit dem Favoriten auf Augenhöhe und holten sich die Führung zum Viertelende zurück (18:17).

Im zweiten Abschnitt taten sich die Hausherren deutlich schwerer, die Angriffe der Bonner zu stoppen. Zudem intensivierten die Gäste ihre Defensive, sodass die BG schwere Würfe nehmen musste und der Rückstand schnell auf 28:44 anwuchs (17.). Die Bonner waren nun in ihrem schnellen Offensiv-Rhythmus angekommen und ließen den Göttingern keine Chance zum Durchatmen. Ihre Dreier-Trefferquote ging rasant nach oben – Ex-Veilchen Harald Frey netzte zwei hintereinander zum 30:50 ein (19.). Mathis Mönninghoff und Deondre Burns sorgten dafür, dass der Rückstand zur Pause auf 15 Zähler schrumpfte (35:50).

Bonn drückt weiter aufs Gaspedal

Nach dem Seitenwechsel machten die Bonner da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten: hochprozentig treffen und intensiv verteidigen. Frey und der nächste Ex-Göttinger Benedikt Turudic ließen den BG-Rückstand auf 37:59 anwachsen (23.). Aber die Veilchen ließen ihre Köpfe nicht hängen und kämpften. Vier Burns-Punkte in Folge ließen die Göttinger Fans, die ihr Team das gesamte Spiel über lautstark unterstützten, hoffen, doch die Bonner fanden ihre freien Distanzschützen, die fast jeden Wurf trafen. Vor dem Schlussviertel stand es 58:78.

Im letzten Abschnitt versuchten die Hausherren noch einmal alles. Einen 8:0-Lauf schloss Ensminger per Dreier zum 68:83 ab (33.). Schnell aber fanden die Gäste zurück in die Spur und holten sich souverän den Sieg. Tolle Szene nach dem Spiel: Nachdem sich Till Pape und Frey von den Bonner Fans feiern lassen haben, gingen sie quer über das ganze Parkett zum Veilchen-Fanblock, um sich für den schönen Empfang zu bedanken, der dies mit lautstarken Standing Ovations und Sprechchören belohnte.

Auf die Göttinger warten nun stressige Tage: Am Montag geht es mit dem Teambus nach Berlin, von wo aus es am Dienstag nach Zypern geht. Am Mittwoch treten die Veilchen im FIBA Europe Cup bei Keravnos BC an. Donnerstag fliegt das Team zurück nach Berlin und fährt von dort aus gleich weiter nach Rostock, wo am Samstag das Liga-Duell bei den Rostock Seawolves auf dem Programm steht.

