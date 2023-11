Göttingen. Bisher läuft es im Fiba Europe Cup gut für die Veilchen der BG Göttingen. Nun müssen sie sich im Rückspiel gegen Itelyum Varese beweisen.

Die BG Göttingen spielt am Mittwoch, 15. November, ab 19.30 in der Sparkassen-Arena gegen Itelyum Varese. Ein Sieg gegen die Italiener würde für die Veilchen bedeuten, dass sie die zweite Gruppenphase im Fiba Europe Cup erreichen - bisher verzeichnen sie vier Siege aus vier Spielen in dem Wettbewerb.