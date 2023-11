Langelsheim. In einem kampfbetontem Spiel behielt die HSG Oha zu Gast in Langelsheim mit 22:23 (11:13) die Oberhand und feierte den fünften Saisonsieg.

In einer heiß umkämpften Partie hat sich die HSG Oha am Ende hauchdünn mit 23:22 (11:11) gegen die HSG Langelsheim/Astfeld durchgesetzt. In den gesamten 60 Minuten konnte sich keines der beiden Teams so wirklich absetzen, die HSG erzwang das Glück ein bisschen mehr. Es ist der fünfte Sieg im sechsten Spiel, damit hat das Team von Frank Mai jetzt schon so viele Punkte auf dem Konto wie am 21. Spieltag der vergangenen Saison.