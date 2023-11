Hameln/Hattorf. Die Verbandsligavolleyballerinnen gastieren in Hameln, die zweite Mannschaft hat am Samstag einen Heimspieltag im Hattorfer DGH.

Für die Volleyballerinnen des VT Südharz steht ein vollgepacktes Wochenende an. Die erste Mannschaft reist in der Verbandsliga ins Weserbergland zum TC Hameln, die zweite Mannschaft hat am Samstag ab 15 Uhr in Hattorf einen Heimspieltag.