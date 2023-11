Osterode. Eigentlich sollten sich Jannis (Petershütte) und Fynn Kleeberg (VfR Dostluk) am Sonntag gegenüber stehen. Das Derby fällt jedoch aus.

Die Vorfreude auf das Derby war groß. Eigentlich sollte der VfR Dostluk Osterode am Sonntag auf den Stadtrivalen und Tabellenführer TuSpo Petershütte treffen. Um 14 Uhr war die Partie im Jahnstadion angesetzt, nun fällt das Spiel aufgrund nicht bespielbarer Plätze in der Stadt aus. Ein Ausweichen auf den Kunstrasenplatz ist nicht möglich, weil zu viele Zuschauer erwartet werden und dort nur an einer Seite Publikum stehen kann.